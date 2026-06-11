Powitanie lata z czworonogami

Klaudia Mazurek
2026-06-11 7:08

Wspólne zabawy, praktyczne porady dotyczące opieki nad psem podczas upałów i integracja miłośników czworonogów – tak zapowiada się wydarzenie „Powitanie Lata w Dogs Park”. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca i rozpocznie się o godzinie 8:00.

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Autor: Kerim Belet/ Pexels.com

Pierwszy dzień lata będzie okazją do aktywnego spędzenia czasu z psami. Dogs Park zaprasza opiekunów wraz z ich pupilami na specjalne wydarzenie inaugurujące sezon letni. Organizatorzy zdecydowali się na poranną godzinę rozpoczęcia, aby zapewnić uczestnikom i zwierzętom komfortowe warunki przed nadejściem największych upałów.

W programie znalazły się gry i zabawy angażujące psie zmysły oraz ćwiczenia rozwijające współpracę między opiekunem a czworonogiem. Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zwierząt podczas wysokich temperatur. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak skutecznie schładzać psa, planować spacery w upalne dni i dbać o jego komfort latem.

Wydarzenie będzie także okazją do spotkania innych właścicieli psów i wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze.

Organizatorzy przypominają, aby zabrać ze sobą zwykłą smycz, smakołyki oraz wodę dla siebie i swojego pupila. Początek wydarzenia zaplanowano na niedzielę, 21 czerwca, o godzinie 8:00 w Lubsku.