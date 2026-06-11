Powitanie lata z czworonogami

Pierwszy dzień lata będzie okazją do aktywnego spędzenia czasu z psami. Dogs Park zaprasza opiekunów wraz z ich pupilami na specjalne wydarzenie inaugurujące sezon letni. Organizatorzy zdecydowali się na poranną godzinę rozpoczęcia, aby zapewnić uczestnikom i zwierzętom komfortowe warunki przed nadejściem największych upałów.

W programie znalazły się gry i zabawy angażujące psie zmysły oraz ćwiczenia rozwijające współpracę między opiekunem a czworonogiem. Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zwierząt podczas wysokich temperatur. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak skutecznie schładzać psa, planować spacery w upalne dni i dbać o jego komfort latem.

Wydarzenie będzie także okazją do spotkania innych właścicieli psów i wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze.

Organizatorzy przypominają, aby zabrać ze sobą zwykłą smycz, smakołyki oraz wodę dla siebie i swojego pupila. Początek wydarzenia zaplanowano na niedzielę, 21 czerwca, o godzinie 8:00 w Lubsku.