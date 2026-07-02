Wakacyjne wieczory na żarskim Rynku

Na miłośników kina czekają cztery seanse pod gołym niebem. Filmy będzie można oglądać o godzinie 20:30. W repertuarze znalazły się: 3 lipca – „Paddington”, 17 lipca – „Na noże”, 7 sierpnia – „Iluzja” oraz 14 sierpnia – „Shrek 2”.

Nie zabraknie również propozycji dla fanów tańca. Miejskie potańcówki rozpoczną się o godzinie 19:00. Za muzykę odpowiadać będą DJ-e: 4 lipca – DJ Adbase, 11 lipca – DJ Adbase, 25 lipca – DJ Seve, 8 sierpnia – DJ Adbase oraz 28 sierpnia – Silent Disco, podczas którego słuchawki będzie można wypożyczyć za okazaniem dowodu osobistego.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego spędzania letnich wieczorów na żarskim Rynku – w gronie rodziny i znajomych, przy dobrym filmie i muzyce. Więcej informacji na stronie organizatora.