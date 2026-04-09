Więcej czasu na sprawy i zdrowie!

Aleksandra Kanoniak
2026-04-09 10:40

W poniedziałki więcej czasu na załatwienie spraw, ale też zadbanie o zdrowie. Sala Obsługi Klienta w zielonogórskim NFZ-cie w pierwszym dniu tygodnia otwarta do 18:00.

Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Każdy może przyjść i bezpłatnie wykonać między innymi analizę składu ciała.

Możemy dowiedzieć się między innymi jaką mamy zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz jaka jest zawartość wody w naszym organizmie. Możemy sprawdzić ciśnienie tętnicze krwi, saturację, temperaturę, a także dowiedzieć się jaki jest wiek metaboliczny naszego organizmu.

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

W pozostałych dniach Sala Obsługi Klienta jest czynna do 16:00.