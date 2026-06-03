Zmiana dla dzieci i młodzieży. Chodzi o kaski

Aleksandra Kanoniak
2026-06-03 9:43

Kask już musi być! Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą mieć na głowie kask jeśli chcą pojeździć na rowerze czy elektrycznej hulajnodze.

kask

i

Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Jeśli dziecko nie będzie miało na głowie kasku - rodzice lub opiekunowie dostaną mandat w wysokości stu złotych.

Głównym celem tych zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Warto jest zadbać o odpowiedni, atestowany kask nie tylko dlatego aby uniknąć kary, ale przede wszystkim po to aby skutecznie chronić dziecko podczas codziennych przejażdżek. 

Mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Kask jest obowiązkowy podczas poruszania się na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub innych urządzeniach transportu osobistego. 