Zmiana dla dzieci i młodzieży. Chodzi o kaski

Jeśli dziecko nie będzie miało na głowie kasku - rodzice lub opiekunowie dostaną mandat w wysokości stu złotych.

Głównym celem tych zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Warto jest zadbać o odpowiedni, atestowany kask nie tylko dlatego aby uniknąć kary, ale przede wszystkim po to aby skutecznie chronić dziecko podczas codziennych przejażdżek.

Mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Kask jest obowiązkowy podczas poruszania się na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub innych urządzeniach transportu osobistego.