Bachanalia 2026. Co już wiemy?

Wiemy już że na scenie pojawią się PRO8L3M i Kuqe 2115, ale to nie koniec.

Przygotowania do Bachanaliów trwają pełną parą, a organizatorzy planują jeszcze zaprosić dwie gwiazdy główne oraz supporty.

Raczej będą to artyści, którzy będą kierowani raczej do miasta, takich ludzi, którzy nie gustują już w rapowych kawałkach, a może bardziej w popie. Oczywiście będziemy też dbać o supporty, więc zapewne wleci jeszcze konkurs na nasze social media.

Mówi Julia Kolendowicz z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bachanalia w tym roku potrwają od 8 do 13 czerwca. Koncerty będą odbywać się tradycyjnie już na kampusie B przy al. Wojska Polskiego.