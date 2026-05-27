Zgłoszenia dobiegają końca

Debiut Pro Libris to konkurs literacki który już po raz dziewiąty organizuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.

Prace mogą składać pełnoletni twórcy którzy pochodzą z naszego województwa lub w nim mieszkają. Chodzi o osoby, których dzieła nie były jeszcze publikowane.

Teksty mogą być pisane poezją lub prozą.

Termin zgłoszeń minie 30 maja. Następnie do 30 czerwca potrwa weryfikacja. Do 20 lipca powinniśmy poznać trzy prace nominowane do nagrody, a ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się nie później niż 30 lipca.