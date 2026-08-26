Młode Talenty dostaną kasę

Program stypendialny „Młode Talenty” ma na celu wsparcie finansowe uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych czy językowych.

O pieniądze mogą starać się uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z naszego regionu.

Żeby otrzymać stypendium trzeba spełnić kilka warunków. Na liście między innymi uczęszczanie w roku szkolnym 2026/2027 do szkoły na terenie województwa lubuskiego czy uzyskanie średniej z ubiegłego roku nie niższej niż 5,31. Jest też kryterium dochodowe.

Nabór wniosków ruszy 19-go i potrwa do 30-go września. Dokumenty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.