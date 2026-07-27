Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego

O Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego mogą starać się wszystkie firmy z naszego województwa, niezależnie od wielkości. Chodzi o przedsiębiorstwa, które rozwijają się w sposób innowacyjny oraz odpowiedzialny społecznie.

Konkurs będzie podzielony na cztery kategorie. To : Innowacyjne Mikro Przedsiębiorstwo, Innowacyjne Małe Przedsiębiorstwo, Innowacyjne Średnie Przedsiębiorstwo oraz Innowacyjne Duże Przedsiębiorstwo.

W każdej kategorii wyłonione zostaną trzy przedsiębiorstwa, a jedno z nich otrzyma tytuł laureata.

Lubuskie firmy mogą nadsyłać zgłoszenia do 30 września.