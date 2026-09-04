Słonie, pingwiny, surykatki i lemury w jednym miejscu! Te zwierzaki czekają tuż za granicą

Które zwierzę jest największym ulubieńcem dzieci? Dla jednych będą to pingwiny. Inni godzinami mogliby obserwować surykatki. Są też tacy, którzy przychodzą przede wszystkim zobaczyć słonie. W Tierpark Cottbus każdy może znaleźć swojego faworyta.

Surykatki zawsze przyciągają uwagę

Trudno przejść obojętnie obok surykatek. Te niewielkie zwierzęta są jednymi z najbardziej charakterystycznych mieszkańców ogrodów zoologicznych.

Na oficjalnym planie Tierpark Cottbus można znaleźć ich wybieg, podobnie jak wiele innych miejsc, w których mieszkają egzotyczne gatunki.

Miłośnicy ptaków również nie będą się nudzić. W zoo można zobaczyć między innymi pingwiny, flamingi, sowy, żurawie, kormorany i ptaki drapieżne. To właśnie różnorodność sprawia, że spacer po ogrodzie może zamienić się w prawdziwą podróż po różnych kontynentach. Wśród mieszkańców Tierpark Cottbus są również lemury i gibony.

To właśnie takie zwierzęta często przyciągają najwięcej spojrzeń – szczególnie najmłodszych odwiedzających. Ich zachowania można obserwować podczas spaceru po ogrodzie, a całe zoo jest miejscem, w którym edukacja łączy się z rodzinnym wypoczynkiem.

A może spotkanie ze słoniem? Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji ogrodu są oczywiście słonie. Na terenie Tierpark Cottbus znajduje się pawilon słoni, a na oficjalnej stronie dostępne są również informacje dotyczące godzin karmienia wybranych zwierząt.

Ogród to jednak nie tylko zwierzęta z gorących kontynentów. Można spotkać tu również żubry, dziki, renifery, konie Przewalskiego, wielbłądy, jaki czy jeżozwierze. Dzięki temu jedna wizyta pozwala zobaczyć naprawdę różnorodny świat zwierząt.

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Można odwiedzać przez cały rok

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba czekać na wakacje. Tierpark Cottbus jest otwarty przez cały rok, choć godziny zwiedzania zmieniają się w zależności od sezonu. Zimą ogród działa krócej, ale nadal można odwiedzić jego mieszkańców.

Dla polskich gości przygotowano również stronę i materiały informacyjne w języku polskim.

Słonie, pingwiny, lemury czy surykatki – którego mieszkańca Tierpark Cottbus chcielibyście zobaczyć jako pierwszego?

Sprawdź szczegóły na stronie internetowej.