Śpiewacie? FUMA czeka na młodych artystów

Aleksandra Kanoniak
2026-05-26 11:12

To okazja do pokazania się na scenie. Ruszyły zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2026.

Na zgłoszenia czeka Zielonogórski Ośrodek Kultury. 

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie : dziecięcą w której mogą brać udział osoby w wieku od 7 do 13 lat oraz młodzieżową skierowaną do wykonawców w wieku od 14 do 25 lat. 

Żeby zgłosić się do konkursu należy nagrać dwie piosenki i wysłać do organizatorów. Na podstawie materiałów rada artystyczna wybierze tych, którzy wezmą udział w koncercie konkursowym. Laureaci tego etapu wystąpią na koncercie galowym.

Zgłoszenia do FUMY potrwają do 5 września. 