Szukają Absolwentów Extra!

Konkurs Absolwent Extra to już tradycja. Co roku Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentuje sylwetki studentów, którzy ukończyli studia i wyróżniali się na tle kolegów z grupy i wydziału.

Informacje o laureatach konkursu są prezentowane w internecie. Dzięki opisowi osiągnięć, kompetencji i możliwości Absolwenci Extra mają szansę na pokazanie się pracodawcom.

Zgłoszenia mogą nadsyłać absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także osoby które ukończyły studia jednolite magisterskie.

Zapisy potrwają do 15 września.