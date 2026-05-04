Zachowajcie czujność! Oszuści podszywają się pod ZUS

Oszuści dzwonią podszywając się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika ZUS-u. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tą usługę wynosiła 800 złotych. Klient otrzymał następnie dwa sms-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
Mówi Agata Muchowska z lubuskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS wysyła sms-y tylko osobom, które mają konto na eZUS i wybrały taki sposób kontaktu.