Zachowajcie czujność! Oszuści podszywają się pod ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika ZUS-u. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tą usługę wynosiła 800 złotych. Klient otrzymał następnie dwa sms-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.