Kolejne święto w Drzonowie. Tym razem - Piknik Czołgisty!

Jak sama nazwa wydarzenia wskazuje - mieszkańcy regionu będą mogli zobaczyć prezentacje różnych czołgów. Będą to między innymi: amerykański lekki czołg M3 Stuart, legendarny czołg T-34-85 , prom gąsienicowy GSP-55 czy kołowy transporter opancerzony ROSOMAK.

Ponadto w programie wydarzenia inne atrakcje. Między innymi pokazy modeli czołgów, grupy rekonstrukcyjne czy pokazy „pancernych średniowiecza”. Na uczestników będzie też czekała wojskowa grochówka.

Piknik Czołgisty 21 czerwca od godziny 10:00 do 17:00.