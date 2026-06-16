Kolejne święto w Drzonowie. Tym razem - Piknik Czołgisty!

Aleksandra Kanoniak
2026-06-16 6:21

To kolejna okazja dla mieszkańców regionu by zobaczyć sprzęt, którego nie spotkamy na co dzień. Już w niedzielę w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie tradycyjny Piknik Czołgisty.

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Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Jak sama nazwa wydarzenia wskazuje - mieszkańcy regionu będą mogli zobaczyć prezentacje różnych czołgów. Będą to między innymi: amerykański lekki czołg M3 Stuart, legendarny czołg T-34-85 , prom gąsienicowy GSP-55 czy kołowy transporter opancerzony ROSOMAK.

Ponadto w programie wydarzenia inne atrakcje. Między innymi pokazy modeli czołgów, grupy rekonstrukcyjne czy pokazy „pancernych średniowiecza”. Na uczestników będzie też czekała wojskowa grochówka. 

Piknik Czołgisty 21 czerwca od godziny 10:00 do 17:00.