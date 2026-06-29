Lato Muz Wszelakich. Co w tym tygodniu w programie?

W tym tygodniu pierwsze wydarzenia w ramach Lata Muz Wszelakich w Zielonej Górze.

1 lipca ruszy Letnia Scena Młodych i od 18:00 na Placu Teatralnym koncert Macieja Skiby.

W czwartek 2 lipca „Potańcówka w Pałacu”, a całość od godziny 17:30 do 21:00 w Pałacu w Starym Kisielinie.

W piątek 3 lipca coś dla najmłodszych, czyli teatr na Placu Teatralnym. Dzieci obejrzą „Smocze prawo” w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt. Również w piątek w parku Pałacu w Starym Kisielinie kino, a na dużym ekranie „Szybcy i sprytni”.