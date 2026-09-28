Studencie o tym powinieneś pamiętać!

Jeśli o tym zapomnimy - eWUŚ może zaświecić się na czerwono kilka kroków przed gabinetem lekarskim.Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina studentom, że po pracy sezonowej trzeba załatwić ubezpieczenie.

Jeśli taką pracę w trakcie wakacji osoba podejmowała, a wcześniej była zgłoszona do ubezpieczenia przez rodziców, należy po zakończeniu tej pracy ponownie dokonać tego zgłoszenia.

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Student może być ubezpieczony z ramienia rodziców, uczelni czy pracodawcy.