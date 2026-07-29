Wspólne podziwianie nocnego nieba

To wydarzenie organizowane przez Planetarium Wenus oraz Muzeum Etnograficzne w Ochli. Impreza jest okazją do obserwacji nieba na żywo. Czeka też sporo innych atrakcji.

Całość w sobotę 8 sierpnia od godziny 19:00. W programie między innymi obserwacje nieba na żywo, eksperymenty popularnonaukowe, astro warsztaty, kosmiczne malowanie twarzy czy pokaz laserowy. Ponadto Astro krzyżówki i łamigłówki dla całej rodziny, Astro Foto Budka oraz pokazy. Całość potrwa do północy.

"Noc Spadających Gwiazd" 8 sierpnia.