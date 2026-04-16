Zabezpiecz rower przed kradzieżą

Policjanci podpowiadają, żeby zawsze przypinać rowery do stojaków i najlepiej - wyposażyć się w solidne zapięcie lub łańcuch.

Kolejnym klasycznym błędem jest zapinanie roweru tylko na przednie koło. Można je odczepić, a reszta roweru znika. Zapinajmy więc rower na ramę i tylne koło do trwałego elementu.

Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.

Warto też oznakować swój rower. Dzięki temu Wasze dwa kółka zyskają indywidualny i niepowtarzalny numer.

Wygrawerowane numery zostaną wprowadzone do policyjnej bazy rowerów oznakowanych. Pamiętajmy, że takie rowery są mniej atrakcyjne dla złodziei a dzięki temu, są bardziej bezpieczne.

Oznakowanie roweru sprawia, że policjanci podczas kontroli mogą od ręki ustalić czy użytkownik jest jego właścicielem. Natomiast w przypadku znalezienia - łatwo sprawdzić do kogo rower należy.