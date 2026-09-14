Jarmark Świętego Michała wjeżdża z potężnym line-upem. Żagań z Eska Music Tour odpala największą imprezę roku

Niezwykła historia Jarmarku

Historia Jarmarku Świętego Michała w Żaganiu to opowieść równie fascynująca, co nadchodzące wydarzenie. Korzenie tego wyjątkowego święta sięgają aż XIV wieku, kiedy to Żagań, dzięki strategicznemu położeniu na „trakcie solnym”, stał się ważnym ośrodkiem handlowym. To właśnie wtedy narodziła się tradycja corocznych targów, odbywających się zawsze 29 września, w dzień patrona. Dziś, w unowocześnionej formie, Jarmark Świętego Michała kontynuuje to dziedzictwo, łącząc historię z nowoczesną rozrywką i bogatym programem artystycznym, który co roku przyciąga tysiące spragnionych wrażeń turystów i mieszkańców. To wydarzenie, które udowadnia, że tradycja może iść w parze z najnowszymi trendami, oferując coś dla każdego.

Sercem i wizytówką Żagania jest bez wątpienia monumentalny pałac książęcy, wokół którego rozlokowane zostaną wszystkie atrakcje Jarmarku Świętego Michała. Ale w tym roku to nie tylko mury pałacu przyciągną uwagę. Prawdziwą sensacją tegorocznej, jubileuszowej edycji jest złoty MaszkarON – tajemniczy element architektoniczny, który stał się inspiracją dla hasła przewodniego „MaszkarON!” i jednocześnie twarzą całego wydarzenia. Czy to dawny strażnik pałacowych sekretów, czy może symbol ukrytych skarbów? Jedno jest pewne: ten złoty stwór doda wydarzeniu aury tajemniczości i sprawi, że każdy będzie chciał go zobaczyć! Barwne stragany z rękodziełem, unikalnymi lokalnymi produktami oraz stoiska gastronomiczne z regionalnymi przysmakami stworzą niepowtarzalną atmosferę, zachęcając do spacerów i odkrywania uroków Jarmarku. Dla rodzin z dziećmi przygotowano specjalną strefę – lunapark, który gwarantuje dawkę adrenaliny i beztroskiej zabawy, od karuzel po emocjonujące kolejki.

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Trzy dni pełne świetnej zabawy

Impreza rozpocznie się uroczystym korowodem, który przejdzie ulicami: Skarbową, pl. Wolności, Rynek, Keplera, Długa, Bracka, Pl. Słowiański, Szprotawska, po którym nastąpi Wielki Bankiet dla Mieszkańców Żagania, który poprowadzi Burmistrz Sławomir Kowal oraz Master Chef Krzysztof Bigus.

Tegoroczna odsłona Jarmarku Świętego Michała w Żaganiu zapowiada się spektakularnie, a organizatorzy zadbali o to, by na dwóch scenach wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskiej estrady. Imprezę rozkręci ESKA Music Tour! Wśród gwiazd znajdą się takie ikony jak Edyta Górniak, Halina Frąckowiak i zespół Ich Troje, ale także młodsi artyści, którzy rozgrzeją publiczność.

Oprócz koncertów w Żaganiu, na odwiedzających czekać będą barwne stragany z lokalnym rękodziełem, wyśmienita gastronomia, a także lunapark dla najmłodszych. Nie zabraknie również wyjątkowej atmosfery, tworzonej przez unikalny symbol Jarmarku – tajemniczego złotego maszkarona, który stał się twarzą tej jubileuszowej edycji. Przygotujcie się na trzy dni pełne muzyki, zabawy i historycznych akcentów w sercu Żagania!

Plan koncertów

W piątek, 18 września wystąpią:

Zalia,

Fisz Emade Tworzywo

Kaz Bałagane

Skytech

W sobotę 19 września zagrają:

Mr. Polska

Ich Troje

Bartheez

W niedzielę 20 września na scenie pojawią się:

Halina Frąckowiak z zespołem

Sztywny Pal Azji

Edyta Górniak