Udział w akcji mogą wziąć wszyscy mieszkańcy regionu, którzy mają pytania związane ze zdrowiem psychicznym.

Będzie można dowiedzieć się między innymi tego, czym różni się psychoterapia od wsparcia psychologicznego, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty, czym różnią się kompetencje psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry lub jak zapisać się na psychoterapię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Czwartek z psychoterapeutą" już dziś od godziny 11:00 do 13:00 w siedzibie NFZ-tu przy ulicy Podgórnej w Zielonej Górze.