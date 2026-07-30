Szukacie ochłody nad wodą? Policja przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Najbezpieczniej jest wybrać się na kąpielisko strzeżone. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa ratownicy zareagują, a ich obecność zmniejsza prawdopodobieństwo utonięcia lub innych wypadków.

Policjanci przypominają też aby nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Nawet niewielka ilość może uśpić czujność i spowodować trudności.

Jeśli nad wodę wybieramy się z dziećmi – pamiętajmy o tym, żeby nie spuszczać ich z oczu nawet na chwilę. Najmłodsi nie są świadomi zagrożeń i błyskawicznie mogą zniknąć pod wodą. Dlatego wypoczywając z dziećmi należy zawsze być blisko.